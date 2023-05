AEW | Per ora le vendite dei biglietti di Collision non decollano

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 22 maggio 2023) La AEW si appresta al lanciare il proprio nuovo tv show del sabato sera dal nome. La federazione, però, si è trovata a far fronte di nuovo a problemi con CM Punk, che avrebbe dovuto essere uno dei volti di punti del nuovo show. Il suo ritorno, tuttavia, al momento non è più così certo. Lo show di debutto si sarebbe dovuto svolgere a Chicago (con contestuale ritorno Punk), ma ora la AEW starebbe considerando altre sedi nel caso in cui il Second City Savior non ci dovessere essere. Nel frattempo, sono state annunciate alcune date del nuovo show, ma lestentano a decollare. Learrancano AEWdebutterà il prossimo 17 giugno su TNT, ma per il momento non è ancora stata decisa la sede che ospiterà la prima puntata del nuovo show. Tutto dipenderà dalla presenza o meno di CM Punk. ...