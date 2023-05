AEW | Nuovi indizi su un possibile “Brand Split”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’All Elite Wrestling ha depositato duemarchi nell’ultima settimana: “AEW Saturday Collision” e “Transfer Portal“. Mentre il primo marchio risulta abbastanza autoesplicativo, il secondo potrebbe dare credito all’idea che la società potrebbe istituire una sorta di “” con il debutto del loro nuovo show il mese prossimo. Prende sempre piú piede la possibilità della divisione in due Roster. Un “Transfer Portal” è uno strumento utilizzato negli sport universitari per facilitare il movimento degli atleti da una squadra all’altra. È stato lanciato dalla NCAA nel 2018 ed è utilizzato sia per il football che per il basket. Il sistema consente agli atleti di esprimere il proprio desiderio di trasferirsi e, dopo un determinato periodo di tempo, altre scuole sono in grado di contattare il giocatore, seguendo alcune ...