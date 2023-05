AEW | Fight Forever è pronto | annunciata la data di uscita del videogioco

(Di lunedì 22 maggio 2023) Dopo una lunga e travagliata attesa arriva ora l’ufficialità. Il primodi casa AEW èper il lancio.sarà disponibile dal 29 giugno prossimo, a comunicarlo ufficialmente l’account social AEW Games. Le preordinazioni sono già aperte. Nel video pubblicato sull’account social è Kenny Omega a presentare ile ad annunciate ladisarà disponibile per PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, XBOXONE, XBOX Series X/S. Ora la parola passerà ai gamer. Qui sotto il video. Ufficiale ladiAEW:is available June 29th!Pre-Order and Wishlist at ...

