Adinolfi | Io come Roccella | vittima del violento pregiudizio anticristiano

...artistica del giornalista Michele Casella in un'edizione dedicata alla psichedelia intesa...un viaggio audiovisivo nella psichedelia classica presentato dall'autorevole firma di Francesco,...Le motivazioni ambientali,sempre, sono condivisibili ma non vorremmo che anche per questo ... Lo afferma il parlamentare europeo della Lega Gruppo ID Matteo... primaFunzionario presso la Sezione Antidroga e poi Dirigente della Sezione Criminalità ... Nello specifico, ha partecipato alla cattura in Spagna di Umberto, noto narcotrafficante del ...

Adinolfi: "Io come Roccella, vittima del violento pregiudizio ... ilGiornale.it

Le presentazioni del libro di Mario Adinolfi contro l'aborto sono possibili solo in presenza delle forze dell'ordine ...Sarebbe interessante capire cosa pensino le figlie di Mario Adinolfi davanti ad un padre che chiede che lo stato vieti loro ogni diritto di scelta.