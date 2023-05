Adani | «In Champions l’Inter troverà la squadra più forte del mondo come avversaria»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Daniele, ex giocatore, ha parlato della finale diLeague tra Inter e Manchester City. Le dichiarazioni Daniele, ex giocatore, ha parlato della finale diLeague tra Inter e Manchester City alla conferenza stampa di presentazione della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli. ITALIANE IN EUROPA – «La Fiorentina se la giocherà alla pari, perché ci è arrivata dominando e ruotando. Deve preparare la finale col West Ham con grande autostima. Inlapiùdel, il Manchester City di Pep Guardiola, ma ha dei mezzi e una condizione che le permette di trovare performance importanti. I nerazzurri ...

...Ham Fiorentina per la Conference League (il 7 giugno) e Manchester City Inter per la...uomini di Mourinho è stata commentata nella diretta di Rai 1 da Stefano Bizzotto e Daniele, su ...Leleha commentato a La Gazzetta dello Sport la finale diLeague che si giocherà il prossimo 10 giugno a Istanbul e che vedrà impegnate Manchester City e Inter . Di seguito uno stralcio ...Leggi anche: 'Il City di Pep gioca da Dio, ma questa Inter può far male a tutti' È un City di marziani: Real travolto 4 - 0! Guardiola in finale dicontro l'Inter La nota Il ...

Adani: “L’Inter in finale nel momento migliore. Inzaghi meno protetto di Pioli Dico che…” fcinter1908

Tra i tanti protagonisti della conferenza per presentare il 21esimo Memorial Niccolò Galli, Daniele Adani ha parlato a margine dell'evento coi giornalisti presenti, tra cui gli ...Daniele Adani, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'attualità del calcio italiano, alla presentazione del 21° Memorial Niccolò Galli ...