(Di lunedì 22 maggio 2023)e il gruppo Mediohanno siglato una partnership di lungo periodo per la gestione dei. Secondo l', l'istituto di Mestre rileverà da Piazzetta Cuccia, per un ...

...cui il trend dell 'intelligenza artificiale , le aspettative di una pausa nella politica monetaria della Federal Reserve e la possibilità di unsul tetto del debito . Le aziende ...Secondo l'Banca Ifis rileverà da Mediobanca, per un corrispettivo di 100 milioni di euro, ... business che non rientra piùle attività core del Gruppo Mediobanca.... società nata nel 2022 dallo scorporo di Npl derivanti da attività di acquisizioni di portafogli di sofferenze, business che non rientra piùle attività core del gruppo Mediobanca. L'"ci ...

Accordo tra Banca Ifis e Mediobanca sui crediti deteriorati La Sicilia

Banca Ifis e il gruppo Mediobanca hanno siglato una partnership di lungo periodo per la gestione dei crediti deteriorati. (ANSA) ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...