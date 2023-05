Accadde oggi | 22 maggio | da Bitetti a Castignani

Leggi su glieroidelcalcio

22: daEsattamente mezzo secolo fa era martedì: due giorni dopo quello che per la Lazio poteva significare il primo scudetto, si spegneva Olindo, tra i primi soci (seppur minorenne) e tanto altro per i colori biancocelesti. Quel dì compiva vent'anni Paul Mariner, che con l'Ipswich festeggiò una FA Cup e una Coppa Uefa. Era quindi coetaneo di Brian Greenhoff, scomparso il 222013 (vi abbiamo raccontato di lui nelle scorse settimane). E un quarto di secolo fa se ne andava Pietro, 17 presenze in Serie A con il Venezia (nel campionato 1945-'46 indossò la maglia della Sampierdarenese) e oltre centoventi nel torneo cadetto con il Taranto. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)