Aborto | i timori di Emma Bonino per la legge 194

(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - "A preoccuparmi oggi non sono solo i limiti della194, vale a dire l'obiezione di coscienza organizzata in molte regioni o la mancata prescrizione della RU486; non mi preoccupano nemmeno le varie campagne dei movimenti Provita, né penso che la194 sia a rischio di essere cancellata da questa maggioranza parlamentare di destra reazionaria. Il mio timore è che diventerà inapplicabile di fatto, in tutte le Regioni". Lo scrive la leader di +Europa,, in un articolo su L'Unità a 45 anni dallasull'. "La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha più volte chiarito che non intende abolire, né modificare, la direttiva ma 'applicare la194'. Quello che raccontano però le regioni amministrate dalle forze di centrodestra, mostra ...