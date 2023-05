Abbiati | «Milan | stagione da 8 L’Inter ti toglie qualche punto»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’ex portiere rossonero Christianha parlato del derby di Champions League trae Inter ai microfoni di Sky Sport. PROMOSSI – Christianassolve ildi Pioli nonostante la delusione cocente in Europa contro i cugini: «Nessuno si aspettava la semifinale di Champions League, ce l’hanno fatta ma sicuramente il derby perso conti. Se la squadra raggiunge il quarto posto e l’obiettivo Champions League laè da 8 pieno». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati