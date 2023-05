A Milano (e su Twitch) i Cerbero Boscar

(Di lunedì 22 maggio 2023) Dal 23 al 25 maggio il Cinema Odeon diospiterà i, gli Oscar organizzati dalPodcast, arrivati ormai alla quarta edizione.Podcast – canale che ad oggi conta oltre 330mila iscritti – nasce nel 2018 e nel corso degli anni si è evoluto, portando un punto di vista mai banale sulla cultura popolare italiana. Il trio, formato da Davide Marra, Simone Santoro e Gianluca Miele (rispettivamente Mr Marra, Dudubbi e Mr Flame), ha ospitato sul proprio canale ospiti come Bassi Maestro, Michela Giraud, Morgan, Luca Ravenna, diventando uno tra i talk show di maggiore successo suItalia. L’edizione 2023 deisarà al tempo stesso in presenza – in un Cinema Odeon trasformato per l’occasione da scenografie esclusive – e in streaming ...

Da Valerio Lundini a Sethu: i Cerbero Boscar si terranno a Milano (e su Twitch) dal 23 al 25 maggio con tanti ospiti.