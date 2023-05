A cosa serve il fasciatoio | come sceglierlo e le tipologie

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 22 maggio 2023) Quando si aspetta un bebè, ovviamente, uno dei momenti più emozionanti per i genitori è quello in cui si comincia a sistemare e ad attrezzare la cameretta che lo/la ospiterà. E fra gli oggetti che, per quanto non indispensabili, rientrano fra i più gettonati figura senza dubbio il. Perché ilnon è indispensabile? Perché il cambio del bambino può essere effettuato su qualsiasi superficie piana,ad esempio quella del letto, ma il mobileè senza dubbio più comodo per mamme e papà, che non devono incurvare la schiena al livello del letto per procedere con il cambio pannolino, potendolo fare in una posizione di assoluto comfort. In questo caso parliamo, ovviamente, delle soluzione con cassettiere e top imbottito, ma è bene sapere che questa non è l’unica tipologia di ...