A che serve il Cloud se non abbiamo una Italia connessa alla fibra?

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il concetto di digitalizzazione del nostro Paese è argomento di stretta attualità da qualche anno. Fin da prima del PNRR, infatti, è stato dato il via al progetto per una connessione di banda ultra-larga, attraverso la, in. Un piano che, in origine, aveva una data di scadenza ben definita: entro la fine del 2020. A oggi, però, secondo i rapporti di Infratel – società in house del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ovvero l’ex Ministero dello Sviluppo Economico) – i lavori procedono a rilento. Impossibile raggiungere l’obiettivo di copertura al 100% entro il 2023 (come indicato in fase di revisione) e sembra difficile poter raggiungere quella stella polare anche entro il 2024. LEGGI ANCHE > Il limite del 2025. Cosa deve ancora accadere aldella Pubblica Amministrazione Dunque, mentre si parla di ...

pertanto una riforma delle istituzioniconsenta all'Unione di parlare più agevolmente con una sola voce. Tale riforma va realizzata con urgenza, prima di un eventuale allargamento...Per questo "garantire l'arrivo degli aiuti nel minor tempo possibile e dare a queste zone ...presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare in vista del Consiglio dei Ministri"......varia la sua dieta a seconda delle stagioni, emangia per la gran parte del tempo: accumulare il grasso gliper superare l'invernotrascorre all'interno di una tana in ibernazione, ...

Domande di salute, l'ascolto che serve – Ufficio Nazionale per la ... salute.chiesacattolica.it

Avrebbe picchiato, anche con numerosi calci, la convivente minorenne, al culmine di una lite, per costringerla ad abortire, provocandole lesioni per le quali la ragazza è stata costretta a recarsi in ...Carmine Iorio, youth ambassador Umbria dell’associazione One Campaign, ha incontrato a Roma deputati e senatori per portare all’attenzione dei politici le crescenti disuguaglianze aggravate dalle cris ...