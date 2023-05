(Di lunedì 22 maggio 2023) Fuori dal tempo ma dentro alla Storia. Akiè così, prendere o lasciare. E noi lo prendiamo. Perché è impossibile non amare unsempre uguale a se stesso eppure sempre vibrante di poesia e capace di cogliere l’essenza dell’umana sorte. Fidelizzato al Festival di, il cui pubblico e critica lo adorano e accolgono – come in questo caso – con un calore del tutto speciale, il cineasta finlandese torna a concorrere sulla Croisette con Kuolleet lehdet (Le foglie gialle) a sei anni da L’altro volto della speranza. Melò sentimentale a sfondo sociale tra due personaggi radicalmente “ani”, è una fiaba romantica tra due giovani operai ai margini di tutto: lui alcolizzato e depresso, e lei chiusa in una inconsolabile solitudine, tra un lavoro precario e l’altro. Sullo sfondo le notizie radiofoniche ...

A Cannes il miglior cinema che possa esistere con i film di Aki Kaurismaki e Nuri Bilge Ceylan Il Fatto Quotidiano

