A 35 anni dalla morte la lezione di Almirante è quanto mai preziosa Peccato che alcuni non la capiscano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il 22 maggio 1988 moriva Giorgio. A 35scomparsa, ladello storico leader del Msi non perde d’attualità. Anzi, si dimostra sempre più. In questi giorni di imbarbarimento del confronto politico, in cui c’è chi cerca di mistificare e minimizzare anche un episodio grave come l’aggressione al ministro Roccella al Salone del Libro, varrà infatti la pena ricordare il profondo senso delle istituzioni e il rispetto per l’avversario politico che sempre hanno caratterizzarono l’azione e le battaglie, anche quelle più aspre, di. Ladisul senso dello Stato e il rispetto dell’avversario Fu su questo aspetto che con grande forza, con estrema chiarezza si soffermò anche Giorgio Napolitano, nel famoso ...