6 mete per organizzare un bel weekend last minute

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ci sono 6 luoghi in Italia che hanno in comune il fascino della vacanza a tutta natura. Venezia, Capri, l’Etna, il lago di Scanno, le isole Pontine e l’Alta Badia: qui ci sono tutti gli ingredienti per vivere in libertà le bellezze del nostro Paese. Senza rinunciare ad un po’ di attività, pure adrenalinica. Venezia, trekking urbano, giardini segreti e tour dei bacari Il suo fascino struggente ammalia da sempre. Venezia, con quella luce unica, che si innalza dalla laguna, regala da sempre scorci di bellezza autentica. E il miglior modo per assaporare tutto il suo charme è quello di perdersi tra vicoli e calli, tra sestieri e le isole della laguna. Senza dimenticare, sul calar della sera, il bacaro tour, perfetto per assaporare i celebri cicchetti di Venezia in abbinamento a n’ombra de vin, come dicono qui. Tra le osterie storiche, imperdibili la Cantina Do Spade, la Cantina Do ...