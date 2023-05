17enne si ubriaca a Latina e rischia di morire | salvata dal coma etilico

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 maggio 2023) Una festa con amici stava per trasformarsi in tragedia per unadiche ha bevuto talmente tanti drink da svenire ere il. Un dramma sfiorato ed evitato solo grazie alla prontezza degli amici che hanno avuto il buonsenso di chiedere aiuto, così da consentire al personale medico dell’ospedale Santa Maria Goretti di intervenire prontamente e scongiurare il peggio. La serata tra amici e qualche drink di troppo È successo nella notte tra sabato e domenica. Una serata tra ragazzi e qualche bicchierino di troppo, senza pensare alle conseguenze, forse solo con l’idea di divertirsi e l’incoscienza che è propria dell’età. Il gruppo di amici stava trascorrendo la serata di svago e, probabilmente, hanno alzato troppo il gomito. Una scelta che è costata cara alla ...