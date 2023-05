150 anni della morte di Alessandro Manzoni | Meloni | “Celebriamo la sua grandezza e rinnoviamo il nostro impegno per custodire e valorizzare la sua eredità”

A dirlo, in un video divulgato via Twitter, è il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per idalla morte di Alessandro Manzoni. "Manzoni è stato un personaggio di grande valore umano ...... ecco il video postato sui social del ministro della Cultura Sangiuliano in occasione deidella morte dello scrittore. / Fb Gennaro Sangiuliano...Si tratta della più estesa operazione di rinegoziazione dei mutui realizzata negli ultimida ... Al Nord hanno aderito oltre 200 Enti, al Sud e nelle Isole più di 400 e al Centro circa. ...

“Manzoni 150”, la mostra che rende omaggio al celebre autore de “I Promessi Sposi”, scomparso 150 anni fa. (Adnkronos) Domenica sera la celebrazione dei 150 anni dalla sua morte. In Duomo Massimiliano ...(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2023 "Manzoni rappresenta una delle stelle nel firmamento dell'identità italiana e dell'identità nazionale", ecco il video postato sui social del ministro della Cultura ...