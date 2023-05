100 Anni Lingotto | il design per il futuro del brand Fiat

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 maggio 2023) TORINO (ITALPRESS) –festeggia oggi i 100dell’iconico: è passato un secolo da quando il 22 maggio 1923 fu ufficialmente inaugurato il fondamentale impianto produttivo, affermandosi immediatamente come uno dei principali poli industriali italiani. Il famoso edificio ha ora una nuova vita e uno scopo, ma continua ad essere un motore di nuove idee e ispirazioni. Per il marchio torinese, ilè un luogo dove l’heritage incontra il. Nei suoi primi giorni, la sua struttura iconica e le sue caratteristiche erano un manifesto che ha veramente lanciato lanel 20° secolo. Oggi è di nuovo un manifesto della rinnovata visione del marchio nel 21° secolo.Nel video celebrativo “Shaping the Future” Olivier Francois, Ceoe Stellantis Global ...