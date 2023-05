Zielinski al 45? | «Nel secondo tempo facciamo gol e vinciamo»

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 maggio 2023) Piotrè stato intervistato da DAZN al termine del primodi Napoli-Inter, partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-0. INTERVISTA – Queste le parole su DAZN da parte di Piotrdopo il primodi Napoli-Inter, partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. «Sicuramente non è semplice, però teniamo palla, cerchiamo di finalizzare anche un corridoio giusto per finalizzare l’azione ma stiamo bene.me, nelfaremo altrettanto bene,gol ela partita». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...