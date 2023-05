“Zidane? Ne stanno parlando” | la bomba sul prossimo allenatore della Juve

Secondo me neparlando, tolto il Real Madrid lui è un uomo Juve. Credo che sarebbe un ... Da non juventino, se chiudo gli occhi e penso ad una Juve bella io mettereiallenatore e Del Piero ...Sul tavolo c'è anche l'opzionee attenzione anche a Maurizio Pochettino che affascina ... E per farlo l'allenatore italiano si affiderà a Vinicius e Rodrygo, chetrascinando il Real Madrid.... fra portoghesi,tessendo la trama per costruire finalmente un Psg all'altezza delle ambizioni della proprietà araba, che pure sognerebbe di avere in panchina Zinedine, al momento ...

"Zidane Ne stanno parlando": la bomba sul prossimo allenatore ... Calciomercatonews.com

Continua l’indiscrezione che vede lo Special One vicino al club francese Da quando si è seduto per la prima volta sulla panchina giallorossa, Mourinho è stato accostato innumerevoli volte a tantissimi ...Altro argomento di discussione nell'intervista a calciomercato.it è stata la possibile scelta del Paris Saint ... Secondo Sebastian Frey, difficile possa essere Zinedine Zidane essendo di Marsiglia e ...