Zelensky, 'la distruzione dell'Ucraina mi ricorda Hiroshima' Agenzia ANSA

dove c'è una distruzione totale, dove non è rimasto nulla, dove non c'è più nessuno", ha poi detto Zelensky rispondendo a una domanda. "Siamo grati agli Stati Uniti" per la loro decisione sugli F-16, ...(ANSA) - HIROSHIMA, 21 MAG - "Non sarebbe corretto fare paragoni... ma oggi direi sinceramente che le immagini di Hiroshima in rovina mi ricordano veramente, mi ricordano assolutamente, Bakhmut e altr ...