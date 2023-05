Zelensky | Di Bakhmut non resta niente | è solo nei nostri cuori

(Di domenica 21 maggio 2023) (Agenzia Vista) Giappone, 21 maggio 2023in mano ai russi? "Penso di no, ma dinonnulla, mon c'è, non ci sono edifici, è vuoto. È una tragedia.per il momento ènei", le parole dirispondendo alla stampa durante l'incontro con Biden al G7. / TelegramFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... che sorprendendo tutti ha annunciato che i suoi mercenari hanno preso "il pieno controllo" della città di, calando l'asso della vittoria sul campo mentreè riunito col G7 a ...2023 - 05 - 21 13:18:17: "Ad ogginon è in mano alla Russia" 'Ad oggi,non è occupata dalla Russia, non ci sono due o tre interpretazioni di queste parole'. Lo ha detto ...ha inoltre rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione di, città presa dall'esercito russo. La presa diè "solo simbolica" In queste ultime ore è arrivata la notizia ...

Guerra Ucraina, Volodymyr Zelensky su Bakhmut: non è rimasto più nulla Il Tempo

È una tragedia. Bakhmut per il momento è solo nei nostri cuori", le parole di Zelensky rispondendo alla stampa durante l'incontro con Biden al G7. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...Le città di Bakhmut e Marinka restano «l’epicentro delle ostilità» sostiene lo Stato maggiore dell’esercito ucraino ancora questa mattina, 21 maggio, dopo che il capo del gruppo Wagner Yevgeny Prigozh ...