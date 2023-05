Zelensky con Kishida al memoriale della pace di Hiroshima

(Di domenica 21 maggio 2023) Il presidente ucraino, Volodymyr, ha visitato insieme al primo ministro giapponese, Fumio, ildi. I due, in occasione del G7 in Giappone, hanno deposto ...

Il presidente ucraino, Volodymyr, ha visitato insieme al primo ministro giapponese, Fumio Kishida, il memoriale della Pace di Hiroshima. I due, in occasione del G7 in Giappone, hanno deposto due mazzi di fiori bianchi al ...Qual è il bilancio della partecipazione del presidente ucraino Volodymyral G7 di Hiroshima "la sua partecipazione in presenza, il presidenteha dato una prova di forza: solo ...ha quindi ringraziato i Paesi occidentali per il passo avanti sui caccia F - 16: "Siamo ...Uniti" per la loro decisione sugli F - 16" e "abbiamo davvero lavorato a lungo a livello politico...

AGI/Vista - Il Presidente ucraino Zelensky posa con i leader del G7 a Hiroshima, dove è in corso la riunione del G7. Nella foto manca il Presidente del Consiglio Meloni che ha lasciato il summit un gi ...Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha visitato insieme al primo ministro giapponese, Fumio Kishida, il memoriale della Pace di Hiroshima.