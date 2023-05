WWE | Seth Rollins farà la storia a Night of Champions

(Di domenica 21 maggio 2023)è ormai una presenza fissa del main roster dal lontano 2012, quando debuttò come membro dello Shield a Survivor Series. Da allora, il Visionary ha vinto tutto ciò che c’era da vincere, compresi Royal Rumble e Money in The Bank, diventando uno dei wrestler più affermati della compagnia. La WWE ha scelto di puntare su di lui come membro del roster di Raw che si contenderà il World Heavyweighthip aofcontro AJ Styles, ma indipendentemente dal risultato,ladella compagnia. La statistica Secondo le statistiche,sarà il primo wrestler a partecipare al match “di debutto” di un titolo per ben tre volte: prima di lui, nessuno aveva ...

Night of Champions sarà visibile, in diretta e in differita, esclusivamente sulNetwork .Rollins e AJ Styles si affrontarono per la prima volta a Money in The Bank nel 2019 in un match ...... New World Order e dopo avervi svelato le foto di Cap e il primo scatto di The Falcon , oggi arriva un video dal set e la prima foto che ci conferma che la superstar dellaRollins farà ...... il wrestlerRollins si è unito al cast in un ruolo ancora non rivelato. Non è certo la prima star dellaad unirsi a un film del MCU: Dave Bautista , infatti, è stato Drax il Distruttore ...

La nostra intervista a AJ Styles, stella della WWE Movieplayer

Dall'imminente match contro Seth Rollins a Night of Champions fino al rapporto con i fan italiani. La nostra intervista alla grande stella della WWE AJ Styles.Seth Rollins non sarà fisicamente presente alla prossima puntata di RAW a causa degli impegni cinematografici di questo periodo.