WWE | Cody Rhodes provoca Roman Reigns e Brock Lesnar in un live show

(Di domenica 21 maggio 2023) Il mondo diè crollato dopo che non è riuscito a sconfiggerea WrestleMania 39, nonostante i suoi sforzi. Subito dopo ha iniziato a lottare con, sconfiggendolo anche a Backlash. Detto questo,si scontrerà presto con The Beast Incarnate a Night Of Champions. Inutile dire che l’American Nightmare è pienamente concentrato sul suo prossimo incontro. Bello carico Durante il Superdi Fayetteville, North Carolina,ha affrontato Finn Balor in una Street Fight. In seguito alla sua vittoria,ha chiamato in causadopo che quest’ultimo era stato falsamente pubblicizzato per l’evento. Ha anche chiamato in causa...

è riuscito a rovesciare la manovra con uno "schienamento" improvviso tra l'incredulità e l'ira di The Beast. Il tour internazionale dellacontinua Laè già pronta a una nuova avventura ...... uno dei personaggi più noti del wrestling oltreoceano, anche a causa della sua alimentazione particolare èRhodes . Classe 1985, Rhodes calca i ring per ladal 2005, e la forma fisica ...Ma come accade nei filmha incontrato un pesante ostacolo lungo il cammino, senza però perdere ...il preludio a una "redemption story" che lo vedrà finalmente diventare campione mondiale in. ...

WWE: Già deciso il prossimo grande avversario di Cody Rhodes Spazio Wrestling

Cody Rhodes durante l'ultimo live event a Fayetteville ha citato Roman Reigns e Brock Lesnar nel suo promo a fine show.Cody Rhodes came up short to Roman Reigns at WWE WrestleMania 39 when challenging for the Undisputed WWE Universal Title, a shocking finish as many expected him to dethrone “The Tribal Chief.” Rhodes ...