Wta Strasburgo 2023 | programma | orari e ordine di gioco di lunedì 22 maggio

Leggi su sportface

(Di domenica 21 maggio 2023) Il, glie l’didella giornata di22del torneo Wta di. Scendono in campo alcune tra le più importanti teste di serie del tabellone: sul campo centrale tocca a Sorana Cirstea e poi a Lauren Davis, senza dimenticare la beniamina di casa Alizé Cornet. Sul campo 1 invece la terza e la quarta giocatrice del seeding, ovvero Zhang e Pera. COURT PATRICE DOMINGUEZ Ore 11:00 – (5) Cirstea vs Burel a seguire – Iliev vs (7) Davis a seguire – Tomova vs Cornet a seguire – Pavlyuchenkova vs Gabueva COURT 1 Ore 11:00 – Chang vs (4) Pera a seguire – (6) Gracheva vs Bai a seguire – (3) Zhang vs Friedsam COURT 2 Ore 11:00 – Hsieh vs Routliffe a seguire – Navarro vs Martincova a seguire – Doppio a seguire ...