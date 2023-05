WTA Roma 2023 | Elena Rybakina vince senza gioia | Anhelina Kalinina costretta al ritiro

(Di domenica 21 maggio 2023) La finale femminile del WTA 1000 di, iniziata a un orario difficilmente qualificabile (le 23), termina nel modo più amaro per. L’ucraina, infatti, èalsul 6-4 1-0 a favore di; la kazaka approfitta così dei guai alla gamba sinistra della sua avversaria per inserire in bacheca il suo secondo torneo di questa categoria. Finisce con una premiazione quantomeno confusa che salva solo giocatrici e Cecilia Alberti, la giudice di sedia, dalla selva di fischi che arriva. Si inizia in grande lotta, con due palle break mancate da; sulla terza, però, c’è il doppio fallo di. La kazaka, però, non è giocatrice da mollare poi tanto facilmente; ci sono due chance di controbreak ...

"Qui siamo atleti che amano quello che stiamo facendo qui a. Non importa da quale Paese provenga, noi siamo giocatrici e basta. Siamo qui per giocare a ..."

La finale femminile del WTA 1000 di Roma, iniziata a un orario difficilmente qualificabile (le 23), termina nel modo più amaro per Anhelina Kalinina. L’ucraina, infatti, è costretta al ritiro sul 6-4 ..."Qui siamo atleti che amano quello che stiamo facendo qui a Roma. Non importa da quale Paese provenga, noi siamo giocatrici e basta. Siamo qui per giocare a tennis". È la piccante replica di Veronica ...