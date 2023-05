WTA Firenze 2023 | Jasmine Paolini sconfigge in Finale Taylor Townsend in due set

(Di domenica 21 maggio 2023) Ne aveva bisogno. La toscana, nel WTA125 di, ha ritrovato le giuste sensazioni e si è imposta nelladel torneo nostrano contro l’americanaper 6-3 7-5 in 1 ora e 35 minuti di partita. Un match nel qualeha concluso al meglio la sua settimana, consentendole così di salire al n.52 della classifica mondiale e di ottenere il secondo titolo in carriera a livello WTA125. Si spera chepossa dar seguito a queste prestazioni in vista del Roland Garros. Nel primo set l’avvio dell’italiana è convincente: grande profondità nei colpi da fondo e break nel quarto game.controlla a piacimento la situazione, costringendo l’avversaria a spostamenti non semplici. Ne consegue il ...

TENNIS - Un cammino inizialmente complicato ma poi la maggiore convinzione nei propri mezzi ed una ritrovata condizione di forma. Jasmine Paolini in finale del "Ladies Open" torneo WTA da 115mila dollari. A sfidare la 27enne tennista lucchese ci sarà l'americana Taylor Townsend, #168 al mondo che in semifinale ha battuto Sara Errani. Saranno Jasmine Paolini e Taylor Townsend a contendersi il titolo del 'Ladies Open', torneo WTA 125 in svolgimento nel capoluogo toscano. L'azzurra si è aggiudica in semifinale il derby contro Lucia Bronzetti dopo una dura battaglia.

