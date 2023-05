Wta 125 Firenze 2023 | a trionfare è Jasmine Paolini | sconfitta Townsend in due set

Leggi su sportface

(Di domenica 21 maggio 2023) Si conclude nel migliore dei modi la prima edizione del “Ladies Open”, torneo di categoria 125 appartenente al circuito Wta.trionfa in casa, superando la statunitense Taylorcon il punteggio di 6-3 7-5 e conclude alla grande una settimana tutt’altro che facile, in cui si era salvata in tre set in tutte e quattro le precedenti partite contro Swan, Yastremska, In-Albon e Bronzetti. Un successo importante per la tennista di Bagni di Lucca, arrivato dopo dei primi mesi di stagione non semplici e con pochi risultati degni di nota. Invece con questa vittoria arriva un bel balzo di 13 posizioni in classifica: da domani sarà n°52 del ranking mondiale. SportFace.