West Ham-Leeds | Allardyce ‘regala’ una banconota al quarto uomo | VIDEO

(Di domenica 21 maggio 2023) Continua il programma della Premier League e la stagione è entrata nella fase decisiva. Sono arrivate indicazioni importanti dalla sfida traHam e, lo scontro salvezza si è concluso sul risultato di 3-1. Vantaggio degli ospiti con Rodrigo, poi Rice, Bowen e Lanzini ribaltano tutto. E’ un momento magico per ilHam, in finale di Conference League e matematicamente salvo in Premier League. Durante il match di oggi si è verificato un episodio particolare e il protagonista è stato il tecnico ospite. L’allenatore inglese ha regalato spettacolo a bordo campo: durante il match ha raccolto unae l’ha ‘offerta’ al. Il siparietto si è concluso tra le risate. Samjust found a fiver on the floor and tried ...

... per i quali in questo momento il campionato è in secondo piano, rispetto alla finale di Coppa Italia di mercoledì contro l'Inter e alla finale di Conference League del 7 giugno contro il. ...Commenta per primo Prosegue la 37ª giornata di Premier League e si parte alle 14.30 con un match decisivo per la corsa salvezza. Il- di scena contro il Leeds - ha il match point per il mantenimento della categoria. Basta un punto per salvarsi automaticamente mentre gli ospiti hanno necessariamente bisogno di trovare la ...Il Milan con il giapponese, però, deve fare in fretta: i rossoneri sono una prima scelta, ma Atletico Madrid, Borussia Dortmund e, oltre al Napoli, sono sulle sue tracce. Il giapponese non ...

Prosegue la 37ª giornata di Premier League e si parte alle 14.30 con un match decisivo per la corsa salvezza. Il West Ham – di scena contro il Leeds – ha il match point per il mantenimento ...Segui con noi la Diretta Live del match di Premier League tra West Ham e Leeds, i quali lottano per un'importante salvezza ...