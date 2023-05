Volontari per l' alluvione | così i due stranieri rubano 6000 euro agli anziani

(Di domenica 21 maggio 2023) A Ravenna una coppia diè stata raggirata da due albanesi. Glisi erano fintiper entrare nell'abitazione con la scusa di spalare via il fango

Una frana è caduta verso le 19 nella stradaIvery, nel comune di Perloz, sopra Pont - Saint - Martin, in bassa Valle d'Aosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Aosta, idel distaccamento locale e il Corpo forestale ...In località Fornace Zarattini, i due si sono presentati ad una coppia di anziani offrendo la loro disponibilitàunirsi ad altriimpegnati a rimuovere il fango dall'abitazione colpita ......determinazione da parte di migliaia di, uomini delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e della Protezione civile che anche oggi, dall'alba alla sera, si sono rimboccati le maniche...

A Ravenna una coppia di anziani è stata raggirata da due albanesi. Gli stranieri si erano finti volontari per entrare nell'abitazione con la scusa di spalare via il fango ...È partita quindi sabato mattina la colonna mobile da Foligno con i funzionari del Servizio Protezione civile ed emergenze e con la partecipazione di 7 organizzazioni di volontariato, per un totale di ...