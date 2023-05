Volo di 6 metri dal terrazzino di un albergo | gravissimo un uomo di 40 anni Mistero sulle cause

(Di domenica 21 maggio 2023) Un, di 40, è ricoverato in gravissime condizioni in seguito alle ferite riportate dopo una caduta da una altezza di seicirca da undi undi Lignano Sabbiadoro . Il ...

Un uomo, di 40 anni, è ricoverato in gravissime condizioni in seguito alle ferite riportate dopo una caduta da una altezza di seicirca da un terrazzino di un albergo di Lignano Sabbiadoro . Il fatto è accaduto alle prime ore di oggi e la dinamica non è ancora chiara. I carabinieri di Latisana intervenuti sul posto stanno ...... da un'altezza di circa 6. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza ... L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato inall'ospedale ......della palla 8' intervento falloso ai danni di Brahim Diaz 7' chiusura di Gunter su Messias che non riesce a effettuare il cross 5' lancio di Quagliarella alper Leris che a pochidalla ...

Pesaro, camion nella scarpata dopo un volo di dieci metri. Paura per l'autista corriereadriatico.it

Nei 400 metri finali l'azzurra si produce in una grande volata finendo al terzo posto in 31.06.42 dopo Mizan Alem Adane in 29.59.03 e la statunitense Weini Kelati in 31.04.16, ma davanti a tante ...Un uomo, di 40 anni, è ricoverato in gravissime condizioni in seguito alle ferite riportate dopo una caduta da una altezza di sei metri circa da ...