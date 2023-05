Volley | Paola Egonu demolisce Boskovic | lezione alla serba nella Finale di Champions League

(Di domenica 21 maggio 2023)vs Tijanaera la partitapartita. Lo scontro diretto tra i due opposti era il grande tema delladella2022-2023 difemminile. Da una parte l’attaccante del VakifBank Istanbul, dall’altra la bomber dell’Eczacibasi Istanbul. Da una parte la cannoniera italiana, dall’altra la formidabileMVP degli ultimi due Mondiali vinti con la Serbia.aveva giganteggiatodel Mondiale 2018 e nel quarto didelle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma poiaveva restituito pan per focacciadegli Europei 2021. La balcanica aveva alzato ...

Egonu superstar In precedenza Torino aveva applaudito la strepitosa prestazione della nostraEgonu , capace di mettere a terra 42 palloni, trascinando la sua squadra, il VakifBank di Istanbul, ...Nella finale di Torino la fuoriclasse azzurra conquista per la 3° volta, e con tre club diversi, il massimo titolo ...Una prestazione strepitosa e un bottino da record:Egonu ha guidato questa sera la sua attuale squadra, il VakifBank di Istanbul, alla vittoria ... alla Veroa Milano, come ha confermato la ...

Volley, Paola Egonu da record: vince la sua terza Champions League con tre squadre diverse e annuncia il ritorno in ... Open

il VakifBank Istanbul allenato da Giovanni Guidetti ha vinto la sua sesta Champions di volley a Torino. La stella italiana, che il prossimo anno ...Agenzia Fuoriclasse azzurra conquista per la 3/a volta il titolo europeo – Strepitosa prestazione di Paola Egonu che, segnando 42 punti, ha trascinato la sua squadra, il VakifBank di… Leggi ...