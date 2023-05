(Di domenica 21 maggio 2023) L’attore, conduttore e chef sarà premiato con il Peschereccio d’oro a Mazara del Vallo per la creatività ai fornelli in tv

... Francesco Fusco, Beniamino Castelluccio, Gerarda Sica Energie: Gaetano Nappo, Antonio Avallone, Raffaele Sica Sveglia: DarioOra, noi:Marino Campania Libera: Christian Di Chiara ...... Francesco Fusco, Beniamino Castelluccio, Gerarda Sica (Pd); Gaetano Nappo, Antonio Avallone, Raffaele Sica (Energie); Dario(Sveglia);Marino (Ora, Noi); Christian Di Chiara (...piazza Massari, ambo i lati della carreggiata con senso di marcia da c.soEmanuele II a piazza Federico II di Svevia c. lung.re N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovoe via ...

Vittorio Vaccaro e la cucina come una palestra di vita ilGiornale.it

L’attore, conduttore e chef sarà premiato con il Peschereccio d’oro a Mazara del Vallo per la creatività ai fornelli in tv ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...