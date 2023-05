Vittorio Garrone | cosa fa nella vita il compagno di Antonella Clerici e perché è un imprenditore di successo

(Di domenica 21 maggio 2023) Non è stato facile conquistare il cuore di Anto, ma alla fine ce l’ha fatta: eccofa. Il prossimo dicembre Antocompirà esattamente 60 anni. Si prospetta una grande festa per l’amata conduttrice televisiva che ha iniziato la sua carriera negli ormai anni ottanta. All’epoca era giovanissima. Poi il definitivo salto di qualità c’è stato il decennio successivo. Periodo in cui fu la RAI a scommettere su di lei. Con il tempo è diventato uno dei volti della televisione nostrana più apprezzati e amati di sempre. Il secondo marito di Anto, chi è(Instagram ...

Antonella Clerici pronta a godersi l'estate con il compagnoe la figlia Maelle E' comunque ancora presto per parlare della prossima stagione tv: ora per Antonella è (quasi) tempo di ...Il 18 maggio, nel cortile di Palazzo, vetrina del "Mondo bike" a cura di Atl Langhe ...Emanuele II, isola pedonale via Cavour, Principi di Piemonte e Fratelli Carando (leggi articolo ...... - in frazione Pollenzo la corsa percorrerà via Carlo Alberto, piazzaEmanuele, via Amedeo ... Non sarà operativo anche lo Sportello stranieri Al Elka, ospitato all'interno di Palazzo. ...

Vittorio Garrone, cosa fa nella vita il compagno di Antonella Clerici e ... Grantennis Toscana

Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone sembrano essere più felici che mai e lo dimostrano le foto che li ritraggono insieme e che i due, spesso, postano sui rispettivi ...La casa nel bosco di Antonella Clerici sembra essere uscita dalle favole: ecco dove vive la conduttrice di Rai 1.