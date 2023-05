Violenza incontenibile L' orrore del marocchino | pesta la fidanzata 16enne per farla abortire

Unacontro la giovanissima fidanzata incinta . Accade in un quartiere popolare di Catanzaro , protagonista un ragazzo marocchino di 20 anni. Giovedì scorso è stato arrestato e messo ...Sulla scorta delle risultanze investigative, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la gravità del gesto commesso, sintomo di un'escalation di, ed essendo ...Sulla scorta delle descritte risultanze investigative, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la gravità del gesto commesso, sintomo di un escalation di, ed ...

"Violenza incontenibile". L'orrore del marocchino: pesta la fidanzata

La ragazza si è presentata in ospedale con forti dolori al ventre. Il 20enne aveva già diversi precedenti È stato denunciato per procurato aborto e maltrattamenti in famiglia il 20enne marocchino che, ...Una violenza incontenibile contro la giovanissima fidanzata incinta. Accade in un quartiere popolare di Catanzaro, protagonista un ragazzo marocchino di 20 anni. Giovedì scorso è ...