Vincolo quinquennale sul sostegno | quali regole per il calcolo del quinquennio?

Quest'anno, dopo aver superato ildi permanenza sul sostegno e iltriennale di permanenza nella scuola di titolarità assegnata per scelta analitica, ho presentato domanda ...... quello che partirà dalla stagione 2024 - 2025 e che per la prima volta è libero dal...salire del 10% in caso di vendita quadriennale e crescere di un ulteriore 10% con cessione: ...... o intenda adottare, al fine di: garantire, anche con appositi strumenti difinanziario, la permanenza della nuova proprietà per un periodo congruo (almeno, secondo quanto si ...

Mobilità e ordine dei movimenti: il trasferimento provinciale precede il passaggio di ruolo Orizzonte Scuola

La prospettata operazione di investimento si inserisce nel più ampio contesto della manovra di ristrutturazione dell’indebitamento della società , attualmente in corso di predisposizione ...Per la prima volta si potranno acquisire le gare di campionato anche per 4 o 5 anni. Obiettivo: incassare 1 miliardo e 200 milioni a stagione da più emittenti. Da giugno le offerte ...