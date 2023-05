VIDEO – Atalanta-Verona 3-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 21 maggio 2023), anticipotrentaseiesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo ilcon i gol e gligiocata al Gewiss Stadium di Bergamo. RIMONTA EUROPA –3-1 nell’anticipotrentaseiesima giornata diA. L’vince e rimane in corsa per la qualificazione alla prossima Europa League. Ilcolpisce però per primo, all’11’ filtrante di Filippo Terracciano per Darko Lazovic e il diagonale di destro è vincente. Dopo un rigore negato per evidente fallo di mano di Isak Hien l’la pareggia al 22?, con un bel destro di Davide ...

Gli highlights e le azioni salienti di- Verona, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo la sbloccano gli ospiti con Lazovic, ma la Dea la ribalta: gran conclusione di Zappacosta, poi disastroso ...Un errore grave, gratuito, che può costare carissimo e che condiziona la corsa europea e quella salvezza. Al 53 di- Verona l'sigla il gol del 2 - 1 in rimonta grazie a Mario Pasalic e ad una grave sbavatura di Lorenzo Montipò , che sbaglia il dribbling sul croato e spalanca la porta al suo avversario. Mani nei ...L'atmosfera fuori dalla Curva Pisani prima di- Verona vista la squalifica del settore occupato dai nerazzurri Nonostante la squalifica della Pisani per- Verona, i tifosi della Curva Nord hanno voluto comunque ritrovarsi allo stadio per sostenere la squadra. Ecco l'atmosfera che si registra in questo momento a Bergamo. Canti, cori e una ...

Atalanta-Verona, Gasperini: "Percorso straordinario finora". E sul futuro... VIDEO Sky Sport

Deludono invece Scalvini, per una volta apparso deconcentrato, e Montipò, che regala di fatto il 2-1 all’Atalanta indirizzando la partita. TOP: Zappacosta – Un altro gol d’autore per l’esterno classe ...Si è da poco conclusa la gara Atalanta - Verona con il punteggio di 3-1. I gialloblù erano passanti in vantaggio grazie a Lazovic, ma già sul finale del primo tempo ...