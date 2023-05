Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023)DEL 21 MAGGIO ORE 18.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA CASSIA, CI SONO CODE TRA CAMPAGNANO E CESANO IN DIREZIONE DIPER TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONESUD CODE DA TORRENOVA IN INGRESSO AL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO CODE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E CASILINA ATTENZIONE AD UN VEICOLO IN PANNE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN GALLERIA PITTALUGA, CI SONO CODE IN DIREZIONE TANGENZIALE EST DICODE ANCHE SULLAFIUMICINO SULLA COMPLANARE IN INGRESSO AL RACCORDO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALL’AEROPORTO E POI PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA A CASTEL ...