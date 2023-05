Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023)DEL 21 MAGGIO ORE 17.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA ALLA GUIDA PER CATTIVE CONDIZIONI METEO, PREVISTA FINO A QUESTA SERA L’ALLETRA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU TUTTA LAPRESTARE ATTENZIONE IN A1 FIRENZEPER LE OPERAZIONE DI RIMOZIONE DI UN INCIDENTE TRANORD E PONZANO VERSO FIRENZE TROVIAMO RALLENTAMENTI PER PIOGGIA FORTE IN A1NAPOLI TRA LE DUE DIRAMAZIONI DIE SU TUTTA LA DIRAMAZIONENORD, QUI POI ANCHE CODE PER TRAFFICO INTENSO DA SETEBAGNI AL RACCORDO ANULARE SULLA DIRAMAZIONESUD CODE DA TORRENOVA IN INGRESSO AL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO CODE IN ESTERNA TRA APPIA E ...