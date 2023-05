Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023)DEL 21 MAGGIO ORE 15.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA ALLA GUIDA PER CATTIVE CONDIZIONI METEO, PREVISTA FINO A QUESTA SERA L’ALLETRA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU TUTTA LATROVIAMO INFATTI RALLENTAMENTI PER PIOGGIA FORTE IN A1NAPOLI TRA LE DUE DIRAMAZIONI DIE SU TUTTA LA DIRAMAZIONENORD FINO AL RACCORDO ANULARE PER ALLAGAMENTI E PIOGGE FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E FORMELLO NELLE DUE DIREZIONI DISAGI INVECE PER INCIDENTE SULLA PROVINCIALE SETTEVENE PALO A BRACCIANO ALL’ALTEZZA VIA DELL’OMO MORTO GLI EVENTI: NELLA CAPITALE QUESTA SERA A PARTIRE DALLE 21 SI SVOLGERA’ IL CONCERTO DI BRUCE SPRISTING AL CIRCO MASSIMO, È ...