Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellatraffico regolare sul Raccordo Anulare le principali autostrade delCi sono code per traffico sulla Cassia dalla Storta alla Giustiniana entrambe le direzioni altre code In entrambe le direzioni anche sulla Casilina altezza finocchio infine codiber traffico sulla Prenestina all’altezza di via dell’Acqua Vergine in direzione della capitale degli eventi chiusa la diramazione di Campocatino dal km 8 al km 18 e permette lo svolgimento della gara automobilistica Gran Turismo da Matteo bertoncini e Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio dellaServizio fornito da Astral