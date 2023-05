Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023) Astral infomobilità Buongiorno e buona domenica da Astral infomobilità un servizio dellachiuso per un incidente il tetto il ballo dellaTeramo all’altezza di via Palmiro Togliatti in direzione della raccordo l’entrata consigliata è quella di Tor Cervara la circone invece è regolare su gran parte della rete stradale deleventi a Civitavecchia si svolge anche oggi il Civitavecchia Revolution Sport weekend per l’occasione risposta una provvisoria disciplina di traffico sul numero 60 da cui Viale della Vittoria Viale Garibaldi e largo Plebiscito infine il trasporto pubblico sulla ferrovia Metre questa sera stop ai lavori sui binari I treni sono attivi da inizio A fine servizio da Matteo bertoncini e a infomobilità è tutto a seguire un messaggio di ...