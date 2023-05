Verissimo | fuori onda e applausi sospetti durante l’intervista a Mattia Zenzola

Stop aColpaccio - Toffanin: dove la piazzanoAngelina Mango a. È il turno di Angelina , vincitrice della sezione canto di Amici . " Ieri ero a pranzo, mi ferma una ragazza e sorridendo mi fa vedere lo schermo del suo cellulare: ...Insomma, tra playback eonda, non sono mancate sicuramente le gaffe in questa puntata speciale di

Verissimo, Toffanin in imbarazzo: “Fuori onda”, cosa si sente per sbaglio Liberoquotidiano.it

Stasera in tv, la storia vera di Eduardo Scarpetta. Scopri trama, cast, trailer di Qui rido io con Toni Servillo ed Eduardo Scarpetta.La ballerina ed ex allieva di Amici, Isobel Kinnear si è raccontata a Verissimo. In studio presenti anche la madre e Alessandra Celentano ...