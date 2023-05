Verissimo | Carlo Alberto Mancini sorprende Nicole | gesto forte e inaspettato

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 21 maggio 2023) A differenza di Luca Daffrè e Alessandra Somensi, che hanno conquistato il primato nella storia di Uomini e Donne per essersi lasciati dopo solo 8 ore di frequentazione lontani dalle telecamere, la storia traSantinelli eprosegue a gonfie vele e pensano di andare a convivere molto presto. Dopo la scelta non si sono staccati un secondo, come svelato nell'intervista a- Le Storie trasmessa nella puntata di domenica 21 maggio 2023. Sono stati portati nella suite di un hotel e lì hanno deciso di continuare a stare insieme finché possibile: "Stavo per impostare i miei progetti nella mia città, a Ravenna, poi ho incontratoche è diventata la mia stella polare. Quindi sto pensando come avvicinarmi a lei"...