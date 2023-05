Vela | seconda giornata ‘Wet&Wild’ al Campionato del Mediterraneo ORC 2023

(Di domenica 21 maggio 2023)delORC: Due prove disputate con condizioni diverse, una nella mattina e l’altra nel primo pomeriggio, cominciano a disegnare le classifiche. L’aria leggera che ieri ha dato il via alla regata, senza riuscire a registrare nemmeno una prova in classifica, oggi, nel secondo giorno delORC, supportato da Rolex

Tags: regata

È stata annullata, invece, la regata prevista per oggi, l’ultima in programma, che avrebbe dovuto riportare la flotta da Trapani a Mondello con il passaggio da Favignana e che sarebbe stata valida ...Vela, la seconda giornata al Campionato Mediterraneo ORC 2023. Grande perturbazione forte brezza ha attraversato la penisola sorrentina.