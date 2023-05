Vandalismo e danni in hotel | due denunce per l' Iraq

(Di domenica 21 maggio 2023) Polemiche e accuse prima ancora di scendere in campo. In attesa di debuttare nel gruppo E contro l'Uruguay, l'fa notizia per il turbolento ritiro di La Plata, dove starebbe creando il caos. A ...

Al netto della smentita irachena, le prime indiscrezioni sul 'movimentato' ritiro dell'Iraq hanno iniziato a circolare già giovedì, quando un'impiegata del ristorante all'interno dell'...Tempo medio di lettura: 2 minuti Notte di gratuitoquella del 17 maggio , nel centro storico di Luino in cui una ventina di veicoli , regolarmente parcheggiati tra via Mazzini, via Pellegrini e Piazza San Francesco, sono stati danneggiati ...Sempre con una nota, la Pro Patria, "condanna fermamente questi atti di, che non solo hanno causatomateriali , ma hanno anche offeso i valori di rispetto, sportività e fair play che ...

La delegazione irachena accusata di "devastazioni” nella struttura in cui alloggia a La Plata. La federazione smentisce: “Informazioni errate” ...Troppi visitatori maleducati: allarme per gli atti di vandalismo sulle fragili pareti di arenaria di ... escursionistico realizzato deve essere ancora inaugurato. A denunciare i danni di una fruizione ...