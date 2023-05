Vandali contro la Roma-Lido | imbrattato nella notte un treno appena revisionato

(Di domenica 21 maggio 2023)– Nel corso delladi tra sabato 20 e domenica 21 maggio unCAFdella linea Metre è statodai writerstazione di Cristoforo Colombo con enormi scritte colorate sulla livrearinnovata dei vagoni. L’azienda sta già provvedendo alla rimozione dei graffiti con proprie squadre di manutenzione. La tempestività dell’intervento è necessaria a riportare al più presto ilin servizio sulla linea. Dispiace che questo gesto incivile danneggi un convogliorientrato dalla revisione generale, proprio nel momento in cui Cotral sta lavorando per incrementare la frequenza delle corse. Simili attici comportano un enorme dispiego di energie ...

Al momento, è stata presentata una denunciaignoti: una vendetta Un terribile scherzo senza pensare alle conseguenze Quello che è certo è che è stata colpita una gattina, che non ha avuto ...Gli eco -utilizzano gli eventi tragici dell'Emilia Romagna per portare avanti le loro tesi ... Propriol'esecutivo se la prende Ultima Generazione che su Twitter scrive: "Quante altre ...Il presidente del Senato Ignazio La Russa alza la voce e tira in ballo gli attivisti -di Ultima Generazione , gli ambientalisti che sono balzati spesso agli onori della cronaca ...la ...

Vandali contro la Roma-Lido: imbrattato nella notte un treno appena ... Il Faro online

L’azienda sta già provvedendo alla rimozione dei graffiti con proprie squadre di manutenzione ...Milano – Non è durata che poche ore la prima ‘panchina inclusiva’ di Milano, inaugurata sabato pomeriggio al quartiere Rubattino, in viale Maria Grazia Cutuli: nella notte è stata presa di mira da van ...