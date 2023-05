Valencia-Real Madrid | insulti razzisti a Vinicius | la Liga apre indagine

Intristito, e infuriato, Carlo Ancelotti.Madrid come previsto sta portando con sé enormi polemiche per quanto successo con Vinicius, insultato, arrabbiato ed espulso. In tv e in conferenza stampa l'allenatore delMadrid ...Commenta per primo Caos in Spagna , succede di tutto al Mestalla duranteMadrid, partita ad altissima tensione per i valenciani , che si giocavano la salvezza e che la spuntano per 1 - 0 grazie al gol del classe 2002 David Lopez . Ma quello che è avvenuto ......Brazilian forward Vinicius Junior (3R) confronts's officials as he leaves after being sent off the pitch by the referee during the Spanish league football match betweenCF and...

Valencia-Real, Ancelotti è una furia: "Hanno urlato scimmia a Vinicius" - Sportmediaset Sport Mediaset

Valencia-Real, rissa in campo e insulti razzisti a Vinicius: espulso, sfotte i tifosi. Ancelotti: 'Lo stadio intero gli urlava 'scimmia'' VIDEO del 21/05/2023 alle 21:30 Caos in Spagna, succede di ...Partita incandescente al ‘Mestalla’ e momenti di tensione tra Valencia e Real Madrid. Vinicius nel mirino dei tifosi di casa ...