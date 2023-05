Valencia | Baraja | “Cori contro Vinicius? Indagheremo Siamo un club e una tifoseria rispettabile”

Leggi su sportface

(Di domenica 21 maggio 2023) “Se si è verificata questa situazione,une una”. Con queste parole il tecnico del, Rubén, è intervenuto dopo la vittoriail Real Madrid riguardo alle polemiche per irazzisti delladi casa nei confronti di. “Chiediamo riguardo verso i nostri tifosi, può essere stato qualche singolo, ma non tutto lo stadio – ha aggiunto l’allenatore -. Questa polemica non ci fa godere il momento. Non è un bene né per il Real né per il”. SportFace.